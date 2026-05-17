◇パ・リーグオリックス0─2ロッテ（2026年5月16日ZOZOマリン）オリックスは両リーグ最多8度目、直近6試合で4度目の零敗で、今季2度目の3連敗を喫した。初回から4イニング連続で得点圏に走者を置くなど、7安打しながら計10残塁の拙攻。岸田監督は「勢い的にはちょっと落ちてきている。やるべきプレーをみんなやってくれていますから、継続してやっていくしかない」と言葉を絞り出した。20打席安打のないシーモアとは面談