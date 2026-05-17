◇セ・リーグ中日8─0ヤクルト（2026年5月16日バンテリンドーム）中日・大野が7回無失点の快投で、ヤクルト・山野に並ぶリーグトップの5勝目を挙げ、チームの連敗を4で止めた。「（連敗ストップは）特に意識はなかったです。野手が点を取ってくれて、中継ぎが抑えてくれて、初めて勝ち星が付くのでうれしいですが、チームが勝つことが一番なので」落ち着き払ったマウンドだった。2回先頭・内山を三邪飛に仕留めたかに