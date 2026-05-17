◇セ・リーグ中日8─0ヤクルト（2026年5月16日バンテリンドーム）4月24日のヤクルト戦以来18試合ぶりとなる2桁11安打を放ち8得点。初回に決勝三塁打を放った村松は2号2ランを含む3安打5打点と暴れた。単打でサイクル安打達成だった8回2死満塁は押し出し四球で快挙はならなかったが、「打ちたい気持ちもありましたが、点を取りたい思いでした」と振り返った。井上監督は「最近の村松は頼もしくなってきたと思います」と称