©️ABCテレビ 少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探し求める街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』 17日（日）放送の『華丸丼と大吉麺』は、東京・板橋編の第3回。“ゆうこりん”こと小倉優子をゲストに迎えてお届けする。第1回は町中華の有名店「龍王」さんで、「醤油ラーメン」とボリューム満点の「炒飯」をかっこんだ華大。先週は板橋区役所前の「Morris」さんで、魚介豚骨スー