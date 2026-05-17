◇セ・リーグ広島1─3阪神（2026年5月16日甲子園）広島の捕手・持丸は3盗塁を許したことを受け、「自分もいい送球を投げないといけなかった。技術的な部分もありますけど、投手と捕手の2人で、どうにかタイミングを変えたりとか、やるべきことはあった」と反省の言葉を並べた。初回無死一塁、中野の初球で高寺に二盗を決められ、4回には福島、5回には再び高寺に二盗を許した。新井監督も「いいスタートを切られている。