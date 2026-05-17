モデルの滝沢眞規子（47）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、元「TOKIO」の長瀬智也（47）とのトークを公開した。2人は同じ年で、長瀬が滝沢の夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏と親交があったことから、20年前から家族ぐるみでの付き合いを続けているという。滝沢は、長瀬は男性ファンが多い、と紹介すると「できれば女性からモテたいですけどね」と言い「モテると人気を一緒にしちゃダメですよ」と語った。