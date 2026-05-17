◇セ・リーグ広島1─3阪神（2026年5月16日甲子園）広島の先発・森下が5回5安打3失点でリーグワーストタイの5敗目を喫した。初回1死二、三塁から佐藤輝に先制の右前適時打を浴びると、なおも1死一、三塁から大山に左犠飛を許した。4回には先頭の佐藤輝に中越えソロを被弾するなど、序盤からリズムに乗れず。「四球で歩かせたり、リズムよく投げることができなかった。チームに流れを持ってくることができなかった」と猛省