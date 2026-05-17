◇セ・リーグ広島1─3阪神（2026年5月16日甲子園）広島は16日の阪神戦（甲子園）に1―3で敗れた。相手先発・村上の前に打線は8回までわずか2安打と沈黙。3点劣勢の9回に坂倉将吾捕手（27）の左前適時打で右腕を降板に追い込み、最後の最後で意地は見せた。だが、反撃及ばず、チームは昨季から村上に黒星を付けられず5勝を献上。借金は今季ワーストタイの「9」となった。相手先発・村上の前に、打線は8回までわずか2安打