開催：2026.5.17 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 1 - 2 [ブルージェイズ] MLBの試合が17日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとブルージェイズが対戦した。 タイガースの先発投手はケーシー・マイズ、対するブルージェイズの先発投手はメーソン・フルーハティで試合は開始した。 6回裏、4番 マシュー・ビアリング 2球目を