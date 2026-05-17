フジテレビは17日、FIFAワールドカップ2026に向けたフジテレビ系のサッカーテーマソングをSUPER BEAVERが担当することを発表した。SUPER BEAVERは2005年に高校の先輩・後輩である渋谷龍太（Vo.）・上杉研太（Ba.）・柳沢亮太（Gt.）に、柳沢の幼なじみである藤原“37才”広明（Dr.）を加え結成。昨年結成20周年を迎え、今や日本のロックシーンを代表するバンドとなっている。『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』に向けたフ