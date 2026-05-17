現地５月16日に開催されたスコットランドリーグの最終節で、前田大然と旗手怜央を擁する２位のセルティックがホームで首位のハーツと対戦。逆転優勝には勝利が必要だったなか、３−１の勝利を飾ってリーグ５連覇を達成した。この試合でチームを優勝に導く劇的な決勝ゴールを奪ったのが、ここまで公式戦５試合連続ゴール中だった前田だ。１−１で迎えた86分、ゴール前で左からのクロスに反応。ダイレクトで押し込んだ。一度はオ