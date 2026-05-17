【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERの新曲「クライマックス」が、6月11日に開幕する『FIFAワールドカップ2026』に向けた、フジテレビ系2026サッカーテーマソングに決定した。 ■自ら歴史を塗り替える側へ踏み込もうとする強い覚悟を描いた楽曲 「クライマックス」は、“憧れ”では終わらせず、自ら歴史を塗り替える側へ踏み込もうとする強い覚悟を描いた楽曲で、6月24日にリリー