中国核工業集団（CNNC）のデータによると、福清原子力発電所の累計発電量が5月16日までに4000億キロワット時を突破しました。この発電量は東南部沿海地域のエネルギー安定供給やグリーン・低炭素発展に大きな推進力をもたらしています。4000億キロワット時は、一般家庭8000万世帯の年間消費電力量に相当し、火力発電の代替という観点からは約1億2000万トンの二酸化炭素排出量削減、約28億本の植林に匹敵する効果があります。福清原