《京都競馬出来事＆制裁》【騎手変更】▽吉村（11Rで落馬負傷）→12R高杉【競走中止】▽11R…イフェイオン（4角＝右第1指関節開放性脱臼を発症し転倒）、ヤンキーバローズ（転倒したイフェイオンの影響で落馬）【過怠金】▽6R…田口1万円（決勝線手前外斜行）【戒告】▽4R…国分優（向正面外斜行）▽12R…幸（決勝線手前内斜行）