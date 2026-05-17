◇東京六大学野球第6週第1日明大9―4早大（2026年5月16日神宮）明大1年生の為永がリーグ戦初本塁打を放った。2―1の7回2死二塁から甘めに入った直球を右翼席に運び、「直球を待ちながら体をうまく使えた」と振り返った。ミート力もさることながら守備の堅実さも売りで、前週の立大戦から4試合連続で先発三塁を任される。横浜高の同期でもある早大・阿部の目の前で先に1号を飾り「僕は僕ですから」と冷静だった。