◇東京六大学野球第6週第1日法大2―0慶大（2026年5月16日神宮）1回戦2試合が行われ、法大は2―0で慶大に先勝。先発した軟式出身の助川太志投手（4年）が5回無失点でリーグ戦初勝利を挙げた。1回戦2試合が行われ、首位・慶大を追う明大は9―4で早大を下した。延長10回に故障明けのドラフト上位候補・岡田啓吾内野手（4年）が2点二塁打を放つなど一挙5得点で振り切った。法大は2―0で慶大に先勝。先発した軟式出身の助川太