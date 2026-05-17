日本と韓国のメンバーで構成された５人組男性グループ・ＡｍｂｉＯ（エンビオ）が１６日、都内で、日韓を通して初のショーケースライブを開催した。ミニアルバムのリード曲「ＳＨＯＷＴＩＭＥ」で幕を開けると、シングル曲「Ｒｕｎｎｉｎ´」「Ｃｌｉｃｋ」と続けて熱唱しファンを沸かせた。リーダーのテツ（２３）は「人生初のショーケースを、生まれ故郷の日本でできて誇らしい」と胸を張り、スンサン（１８）は「頑張って準