「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の第17節が16日に行われ、西A組のJ2新潟は奈良に2―1で勝ち、ホーム6連勝を飾った。後半2分にMFシマブク・カズヨシ（26）が直接FKを決めて先制。直後に同点に追いつかれたものの、同42分にFW若月大和（24）が決勝ゴールを決めた。順位は暫定2位。次節は最終節で、23日に再びホームで愛媛と対戦する。“5度目の正直”で決めきった。前半から決定機を逃し続けた若月が、後半42分に体ごとゴール