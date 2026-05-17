１２６代にわたって男系で皇位を継承してきた日本の天皇制は、世界に例をみないものだ。とはいえ、皇室に入った女性が男子を産むことに期待し続けていても、皇位を安定的に継承していくことはできまい。男系男子以外に皇位継承資格を認めないという前提にこだわり続けていたら、天皇制の存続そのものを危うくしかねない。皇族数の確保策を検討している与野党協議が、今国会２回目となる会合を開いた。党内の意見集約が遅