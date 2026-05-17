結成16年目以上の芸人が対象の賞レース「THESECOND〜漫才トーナメント〜」グランプリファイナルが16日、東京・台場のフジテレビで行われ、結成18年目のトットが初優勝した。前日15日のラジオ番組でトットの優勝を予想していたのがピン芸人のちゃらんぽらん冨好（65）で、昨年のTHESECOND、M―1グランプリ、今年3月のR―1グランプリに続く“4連続的中”。SNSでは「お見事」「凄い」とベテラン芸人の観察眼に驚きの声が上がっ