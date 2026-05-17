「ＳＶリーグ・男子ファイナル、大阪Ｂ３−２サントリー」（１６日、横浜アリーナ）第２戦が行われ、先勝していたサントリーはフルセットの末に２−３で敗れた。大阪Ｂは逆王手をかけた。最終戦は１７日に同会場で午後３時３５分から行われる。今季限りでサントリーを退団し、来季からポーランドリーグでのプレーが有力な高橋藍（２４）は有終Ｖを狙う。高橋藍は主将として、敗れたチームメートに真っ先に声をかけた。「明日