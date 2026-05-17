◇東京六大学野球第6週第1日明大9―4早大（2026年5月16日神宮）1回戦2試合が行われ、首位・慶大を追う明大は9―4で早大を下した。延長10回に故障明けのドラフト上位候補・岡田啓吾内野手（4年）が2点二塁打を放つなど一挙5得点で振り切った。優勝の行方はまだ分からない。勝ち点2で2位の明大は「2番・二塁」の岡田が5打数2安打2打点でけん引した。1点を勝ち越した10回、なお1死満塁から左翼へ二塁打を打ち返して2点を追