明治安田J1百年構想リーグは3試合が行われ、東のFC東京が0―0で突入した浦和とのPK戦に10―9で勝利した。この試合中にW杯4大会連続出場の吉報が届いた韓国代表GK金承奎（キム・スンギュ、35）が2度のPK阻止などでPK戦勝利に貢献した。東京Vが水戸に、柏が横浜Mにそれぞれ1―0で勝利した。韓国代表最多タイの4大会連続選出が決まった守護神が、浦和の前に立ちはだかった。13人目までもつれたPK戦では、1人目の松尾と9人目の宮本