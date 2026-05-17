陸上のセイコー・ゴールデングランプリの前日会見が１６日、会場の東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われ、女子やり投げで２４年パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が出席した。今季から男子世界記録保持者で五輪を３度制したヤン・ゼレズニー氏に師事。新コーチのもとでは「瞬発的な練習が多い」というが、投てき動作にも変化があるといい「間違い探し的な感じで楽しんでもらえたら。まずはこれが（今季）初めて