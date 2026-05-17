「乃木坂46」元メンバーで女優の久保史緒里16日に楽天モバイルパークで行われたプロ野球・楽天―ソフトバンク戦のセレモニアルピッチにアイドルグループ「乃木坂46」元メンバーで女優の久保史緒里が登場した。華麗なフォームからノーバウンド投球を披露した。宮城県出身で楽天ファンとして知られる24歳。「SHIORI 24」のユニホーム姿でマウンドに上がると、スタンドから「ゴーゴーレッツゴー久保史緒里！」のコールが響く中、