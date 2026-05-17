６月１１日に開幕する「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」のフジテレビ系テーマソングをロックバンド・ＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲが担当することが決定した。１７日に同局から発表された。ＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲは２００５年に高校の先輩・後輩である渋谷龍太、上杉研太、柳沢亮太に柳沢の幼なじみである藤原“３７才”広明を加えて結成。昨年結成２０周年を迎え、今や日本のロックシーンを代表するバンドとなっている。ミ