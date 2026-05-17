◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人がＤｅＮＡを逆転で下し、昨年５月以来の５連勝を飾った。「１番・右翼」で３試合ぶりにスタメン復帰した平山功太内野手（２２）が同点の７回、中前打で出塁すると二盗を決め、さらに１死一、三塁からダルベックの投ゴロ野選の間に快足を飛ばして生還。“へッスラ２連発”で奪った決勝点を大勢、マルティネスら鉄壁のリリーフ陣が守り抜いた。貯金は今季最多