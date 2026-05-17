◆大相撲▽夏場所７日目（１６日、両国国技館）大関に復帰した霧島は、自身初の初日から７連勝で単独首位を守った。両横綱不在の中、東前頭４枚目の大栄翔を圧倒的な強さで押し出した。霧島を１敗で小結・若隆景、平幕の翔猿、琴栄峰が追う。＊＊＊群雄割拠の場所で霧島の安定感が抜きんでている。星は１差だが、競馬の世界なら２、３馬身は先を走っている状況。立ち合いで「前まわしを取るんだ」という凝り固まった考えは