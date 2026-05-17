阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏（７１）＝スポーツ報知評論家＝が１６日、鹿児島・日置市の故・横田慎太郎さんの自宅を訪れ、仏壇に手を合わせた。前日（１５日）には鹿児島市内で、父・真之さん、母・まなみさんとも会食。２３年７月１８日に脳腫瘍のため２８歳の若さで亡くなった教え子の在りし日をしのんだ。頭を下げ、長い時間、手を合わせた。「涙が出てくるよ。この空気感、横田がここにいるようだね」と掛布氏が神妙な表情で