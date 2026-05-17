◆大相撲▽夏場所７日目（１６日、両国国技館）大関に復帰した霧島は、自身初の初日から７連勝で単独首位を守った。両横綱不在の中、東前頭４枚目の大栄翔を圧倒的な強さで押し出した。霧島を１敗で小結・若隆景、平幕の翔猿、琴栄峰が追う。今場所で幕内在位が単独３位の１００場所目を迎えた４１歳の西前頭１３枚目・玉鷲は７連敗を喫した。愛娘との約束を果たすため、力がみなぎった。霧島は力強い立ち合いで相手をはじき