◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―１広島（１６日・甲子園）阪神・村上が長いトンネルから抜け、またＴＯＲＡＣＯのハートをつかんだ。４回まで完全投球。完封目前の９回２死一、二塁から坂倉に適時打を浴び「まだ心の整理がついていない」と無念の降板となったが、被安打５の無四球９奪三振で４月３日・広島戦（マツダ）以来、６戦ぶりの２勝目を挙げた。「無駄なランナーを出さずに攻めていけたところがよかった」とうなずいた。