◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１６日・甲子園）広島・森下が、また踏ん張れなかった。初回に２失点とつまずき、５回３失点。自身３連敗でリーグワーストタイの５敗目（２勝）。「攻めきれずに終わってしまった」などと反省の言葉を並べた。今季まだクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）は２度しかなく、防御率４・５８と精彩を欠く。新井監督は「前回より少し上向いてきているように見えた」と登録抹消は否