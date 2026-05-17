◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）中日・大野が４連勝で、リーグトップタイの５勝目を挙げた。７回を２安打の０封で、２９イニング連続無失点を継続。球団記録の４５イニング連続を保持している左腕は「意識はしないけど、またリセットして積み重ねて」と胸を張った。５回まで二塁を踏ませず、６回１死一、二塁も淡々と脱出。チームの１分けを挟む４連敗を止めた。昨季の８度に続き、今季も３