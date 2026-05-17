◆米大リーグエンゼルス０―６ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、古巣で敵地・エンゼルス３連戦の初戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、４打数１安打で、日本人３人目のメジャー通算２００二塁打を達成した。慣れ親しんだエンゼルスタジアムで、フェンスオーバーまであと少しという二塁打を放ち、完全休養日明けで復調をアピ