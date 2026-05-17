J3福島のFW三浦知良（59）が5大会連続でW杯に出場するFC東京のDF長友にキング流のエールを送った。39歳のベテランとは親交も深く「僕からしたらまだまだ若い」とニヤリ。その上で「W杯の経験、熱い気持ちを誰よりも持っている。日本代表としての誇り、魂を持つ長友選手が新たな景色へ連れていってくれる」と期待した。また、横浜FCに在籍経験のあるNECナイメヘンのFW小川とは以前から海外挑戦や日本代表についての助言を送った