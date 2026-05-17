4人組ロックバンド・SUPER BEAVERが、6月11日に開幕する『FIFAワールドカップ2026』のフジテレビ系のサッカーテーマソングを担当することが決定した。【ライブ写真】熱いステージを展開したSUPER BEAVERSUPER BEAVERは2005年に高校の先輩・後輩である渋谷龍太(Vo.)・上杉研太(Ba.)・柳沢亮太(Gt.)に、柳沢の幼なじみである藤原“37才”広明(Dr.)を加え結成された。精力的にライブ活動を続けてきた彼らの生み出す音楽は、どんな