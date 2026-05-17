◆米大リーグタイガース１―２ブルージェイズ＝延長１０回＝（１６日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１６日（日本時間１７日）、敵地・タイガース戦に「４番・三塁」でフル出場し、守備では好守を見せたが、４打数無安打に終わり、メジャー移籍後自己最長だった連続試合出塁が「１６」で止まった。試合は同点の延長１０回に１死二塁でバーショが決勝の適時打を放ち、ブル