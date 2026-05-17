女優の小雪（49）が17日、自身のインスタグラムを更新し、私服のすっぴん姿を披露した。小雪は「都内某所にて『銀河の一票』撮影終わり」と、フジテレビ系連続ドラマの撮影中だったと報告。マネジャー撮影の写真を投稿し、「着替えてメイク落として颯爽と出てきたところ恒例の私服＋すっぴんです」と、髪をアップにし、黒の上下のウェアで颯爽と歩く姿を投稿した。フォロワーからも「美しい」と驚きの声が上がっていた。