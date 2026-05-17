◇アジアチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝G大阪1―0アル・ナスル（2026年5月16日キングサウード・ユニバーシティ・スタジアム）G大阪がクラブ通算10個目のタイトルを獲得した。敵地でアル・ナスル（サウジアラビア）に1―0。ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドやFWジョアン・フェリックスら世界的名手をそろえる“ラスボス”軍団に競り勝った。完全アウェーの雰囲気の中だったが、攻めの姿勢が未来を切り