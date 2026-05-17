ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が16日（日本時間17日）、敵地デトロイトで行われたタイガース戦に「4番・三塁」で先発出場も4打数無安打だった。チームは延長の末に2−1の逆転勝利を収めた。タイガース先発の右腕・マイズと対戦した岡本は2回の第1打席は高めの釣り球に空振り三振。5回の第2打席は内角の直球に差し込まれて左飛。1−1の7回、2番手右腕・フィネガンと対戦。初球の外角直球を逆らずにはじき返し、強烈な