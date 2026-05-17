モデルの滝沢眞規子（47）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。20年来、家族ぐるみの付き合いを続けている元超人気アイドルを明かした。この日のゲストは元「TOKIO」の長瀬智也（47）。2人は同じ年で、もともと長瀬が滝沢の夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏と親交があったという。長瀬は「見てますよ、TAKIMAKI Channel。うちの母親の方が見ているけど」と言うと、滝沢も「お母さまにもお会いしたことがあるくら