ガンバ大阪は現地５月16日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）決勝でアル・ナスル（サウジアラビア）と敵地キングサウード・ユニバーシティ・スタジアムで対戦した。クラブ10個目の主要タイトル獲得へ、運命の大一番に臨むG大阪。スターティングメンバーには、GK荒木琉偉、DF三浦弦太、岸本武流、中谷進之介、初瀬亮、MF鈴木徳真、山下諒也、美藤倫、FW食野亮太郎、イッサム・ジェバリ、デニス・ヒュメットが名を連ねた