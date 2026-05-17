函館競輪開設76周年記念G3ナイター「五稜郭杯争奪戦」は最終日、12Rで決勝戦（優勝賞金643万円）が行われる。3連勝で勝ち上がった松浦悠士が犬伏湧也目標に完全Vを目指す。松浦の完全Vに期待した。ライン構成は犬伏―松浦の中四国勢、嘉永―園田―久島の九州勢、鈴木―武藤の関東勢、そして新山と橋本が単騎戦。駆けるのはラインがある犬伏か嘉永か鈴木だが、踏める距離が長い犬伏が最終的に主導権を握りそうだ。松浦が番手