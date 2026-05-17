女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が16日深夜に放送されたMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜前0・28）に出演。中学生の頃から“崇拝”している人物を明かした。今回は「小籔千豊崇拝バスツアー!ありがたいお言葉をいただいて幸せになろう、知らんけど」と題して放送された。小籔を熱狂的に慕うゲストの一人として、本田が出演した。崇拝し始めたきっかけについて、本田は「中学生くらいの時から崇拝して