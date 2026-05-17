W杯北中米大会（6月11日開幕）で日本と同じ1次リーグF組に入ったチュニジアが肘鉄を食らった。15日のW杯メンバー発表会見でサブリ・ラムシ監督（54）が当日になって期待の若手ストライカーから招集を拒否されたことを明かして怒りの反応。1月に就任してチーム再建を図る指揮官が、開幕前から混乱に見舞われた。メンバー発表の晴れ舞台でラムシ監督が怒りをにじませた。3月にA代表デビューを果たし、移籍市場でも注目を集めるド