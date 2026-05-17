ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」は16日、2日目が終了。きょう17日の3日目、注目レースは12Rだ。進入で動きはなさそう。峰が万全の態勢で臨む。背にする22号機は前検日から手応えがあった。まだ白星には届いていないが、イン戦なら全く不安はない。先に回って他5艇をシャットアウトする。地元の前田はセンターから捲り、捲り差しの両面策。少し上昇してきた桑原は差してどこまで迫れるか。中間着が続く