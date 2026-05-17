５月16日に開催されたブンデスリーガの最終節で、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智の日本人トリオが所属する18位のサンクトパウリが、塩貝健人を擁する16位のヴォルフスブルクとホームで対戦。１−３で敗れ、最下位で降格が決定した。この試合に先発した藤田と安藤は、前日に発表された日本代表の北中米ワールドカップ・メンバーから落選。とくに前者は、これまでコンスタントに森保ジャパンに招集されていただけに、驚きの選外