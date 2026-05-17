◆米大リーグロッキーズ―ダイヤモンドバックス（１６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦で先発マウンドに立ち、初回は無失点の好発進を切った。初回は先頭のマルテに右前安打を浴びたが、続くキャロルを二直。マルテが飛び出していたため併殺になった。２死走者なしからペルドモに中前安打を浴びて二盗も許したが