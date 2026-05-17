お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が16日深夜に放送されたテレビ東京「すっかりにちようチャップリン」（深夜0・25）に出演。お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（36）が見せた「プロ意識の欠如」に対し、愛のある猛烈なダメ出しを浴びせる場面があった。M-1グランプリでの躍進後、数々のオファーが舞い込んでいるエバース。佐々木隆史が宮城県出身の縁で、女優・鈴木京香や脚本家・宮藤官九郎氏らも名を連ねる「みやぎ絆大