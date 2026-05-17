ラシン・サンタンデールが、2011−12シーズン以来となるラ・リーガ復帰を決めた。止まない雨はない。“カンタブリアの古豪”が、14年の歳月を経て、トップリーグに帰ってくる。セグンダ（スペイン2部）第40節が16日に行われ、ラシン・サンタンデールは、アンドレス・マルティンのドブレーテにアシエル・ビジャリブレとスレイマン・カマラのゴールで、バジャドリードに4−1で勝利。同時刻開催の3位アルメリアが負け、残り2試合